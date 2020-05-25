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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T22:08
https://ria.ru/20200525/1571980128.html
Небензя: США помешали принять резолюцию по COVID-19 из-за "намека на ВОЗ"
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РИА Новости

Небензя: США помешали принять резолюцию по COVID-19 из-за "намека на ВОЗ"

22:08 25.05.2020
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 25 мая - РИА Новости. Совбез ООН был готов принять резолюцию о борьбе с COVID-19 три недели назад, но в последний момент США высказали недовольство из-за малейшего намека на ВОЗ в тексте документа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы ее согласовали успешно, недели три назад примерно были готовы принять, но в последний момент американцы нарушили так называемую "процедуру молчания", сказав, что их не устраивает даже не упоминание, а намек на ВОЗ, который в тексте этой резолюции трудно разглядеть даже под лупой", - заявил он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Как отметил дипломат, резолюция стала "заложником" противоречий между США и Китаем. Процесс согласования резолюции продолжается уже два месяца.
Совбез ООН уже несколько недель ведет переговоры по проекту резолюции, подготовленному Францией и Тунисом. Основным камнем преткновения стал вопрос о том, упоминать ли в тексте о Всемирной организации здравоохранения. Спор об этом, по словам источников в Совбезе, разгорелся между Китаем и США. Вашингтон подвергает деятельность ВОЗ жесткой критике и ранее заявил о приостановке финансирования организации, так как она якобы не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.
В начале мая источники в СБ сообщали РИА Новости, что консенсус между США и Китаем был найден – ВОЗ не упоминалась в тексте напрямую, но говорилось о медицинских учреждениях ООН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Василий НебензяВОЗКитайООНСШАВ мире
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