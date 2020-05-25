Небензя: США помешали принять резолюцию по COVID-19 из-за "намека на ВОЗ"

Совбез ООН уже несколько недель ведет переговоры по проекту резолюции, подготовленному Францией и Тунисом. Основным камнем преткновения стал вопрос о том, упоминать ли в тексте о Всемирной организации здравоохранения. Спор об этом, по словам источников в Совбезе, разгорелся между Китаем и США. Вашингтон подвергает деятельность ВОЗ жесткой критике и ранее заявил о приостановке финансирования организации, так как она якобы не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.