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Религия и мировоззрение
2020-05-25T22:08
https://ria.ru/20200525/1571980095.html
УПЦ выложила памятку по голосованию за сохранение Киево-Печерской лавры
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981222_0:62:3066:1787_1036x0_80_0_0_1e90ab07d377b2eaebb3d6e1162973ac.jpg
РИА Новости

УПЦ выложила памятку по голосованию за сохранение Киево-Печерской лавры

22:07 25.05.2020 (обновлено: 22:08 25.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
Боец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. На сайте информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви опубликовали инструкцию по заполнению петиции с требованием к украинским властям оставить Киево-Печерскую Лавру в пользовании УПЦ.
Пятнадцатого апреля была опубликована петиция с противоположным требованием: прекратить использование Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церковью путем расторжения договора аренды и передать лавру в пользование неканонической "новой церкви" Украины (ПЦУ) во главе с "митрополитом" Епифанием Думенко. Петиция набрала необходимое количество подписей для рассмотрения президентом. Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая ответил на петицию о передаче Киево-Печерской лавры неканонической "новой церкви" Украины (ПЦУ), заявив, что объектами госсобственности занимается кабинет министров.
"Двадцать седьмого апреля 2020 года на сайте президента Украины была опубликована петиция №22/094164-ЕП с требованием оставить Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру в пользовании Украинской православной церкви. Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует пошаговую инструкцию для верующих, которые столкнулись с определенными трудностями при подписании электронного документа", - сказано в сообщении.
По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) 24 мая петицию подписали более 15,1 тысячи человек из необходимых 25 тысяч, уточняют в информационно-просветительском отделе.
"Сбор подписей осуществляется в течение 90 дней с момента его регистрации. Осталось 64 дня, в течение которых нужно собрать почти 10 тысяч подписей", - подытоживают в сообщении.
В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Сотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Вчера, 12:41Религия и мировоззрение
Киево-Печерскую лавру открыли для посещений после карантина
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Религия и мировоззрениеРелигияЕпифаний ДуменкоНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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