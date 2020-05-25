УПЦ выложила памятку по голосованию за сохранение Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. На сайте информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви опубликовали инструкцию по заполнению петиции с требованием к украинским властям оставить Киево-Печерскую Лавру в пользовании УПЦ.

Пятнадцатого апреля была опубликована петиция с противоположным требованием: прекратить использование Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церковью путем расторжения договора аренды и передать лавру в пользование неканонической "новой церкви" Украины (ПЦУ) во главе с "митрополитом" Епифанием Думенко. Петиция набрала необходимое количество подписей для рассмотрения президентом. Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая ответил на петицию о передаче Киево-Печерской лавры неканонической "новой церкви" Украины (ПЦУ), заявив, что объектами госсобственности занимается кабинет министров.

"Двадцать седьмого апреля 2020 года на сайте президента Украины была опубликована петиция №22/094164-ЕП с требованием оставить Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру в пользовании Украинской православной церкви. Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует пошаговую инструкцию для верующих, которые столкнулись с определенными трудностями при подписании электронного документа", - сказано в сообщении.

По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) 24 мая петицию подписали более 15,1 тысячи человек из необходимых 25 тысяч, уточняют в информационно-просветительском отделе.

"Сбор подписей осуществляется в течение 90 дней с момента его регистрации. Осталось 64 дня, в течение которых нужно собрать почти 10 тысяч подписей", - подытоживают в сообщении.