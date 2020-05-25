Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Идлибе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенный пункт в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - заявил Журавлев.
Подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо и Хасеке.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Айн-Исса – Махмудли – аэродром Квайрес – аэродром Метрас", - добавил Журавлев.
Контр-адмирал отметил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС и турецкой стороной продолжает функционирование.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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