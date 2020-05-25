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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-05-25T22:06
https://ria.ru/20200525/1571980031.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567020378_0:69:2965:1737_1036x0_80_0_0_64f0f9f2469a159e442c8878ecc662a2.jpg
РИА Новости

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенный пункт в Идлибе

22:06 25.05.2020
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© AFP 2020 / Abdulwajed Haj EsteifiСирийские боевики ведут обстрел в провинции Идлиб
Сирийские боевики ведут обстрел в провинции Идлиб
© AFP 2020 / Abdulwajed Haj Esteifi
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенный пункт в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*, - заявил Журавлев.
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Подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо и Хасеке.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Айн-Исса – Махмудли – аэродром Квайрес – аэродром Метрас", - добавил Журавлев.
Контр-адмирал отметил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС и турецкой стороной продолжает функционирование.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)В мире
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