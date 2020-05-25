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Небензя назвал соглашение об ассоциации Украины и ЕС детонатором майдана
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РИА Новости

Небензя назвал соглашение об ассоциации Украины и ЕС детонатором майдана

21:59 25.05.2020 (обновлено: 22:00 25.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КЕМЕРОВО, 25 мая - РИА Новости. Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза стало, по сути, детонатором майдана, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он напомнил, что в 2009 году Евросоюз запустил программу "Восточное партнерство", которое "фактически перечеркнуло действовавший в отношениях Москвы и Брюсселя принцип, что наши общие соседи не будут ставиться перед выбором между Россией и ЕС".
"Венцом этого партнерства стало соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое явилось детонатором майдана", - сказал Небензя в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Вчера, 21:55
США фактически создали из Украины протекторат, заявил Небензя
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Василий НебензяЕвросоюзВиктор ЯнуковичООНКиевУкраинаВ мире
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