Небензя назвал соглашение об ассоциации Украины и ЕС детонатором майдана

КЕМЕРОВО, 25 мая - РИА Новости. Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза стало, по сути, детонатором майдана, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Венцом этого партнерства стало соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое явилось детонатором майдана", - сказал Небензя в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.