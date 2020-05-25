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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T21:53
https://ria.ru/20200525/1571979824.html
В Ирландии впервые с 11 марта не умер ни один пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569968585_0:161:3072:1889_1036x0_80_0_0_bc28593813b70df20f2d0e3a4b761729.jpg
РИА Новости

В Ирландии впервые с 11 марта не умер ни один пациент с COVID-19

21:53 25.05.2020
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© AP Photo / Peter MorrisonМужчина в костюме Святого Патрика проходит мимо паба в Дублине
Мужчина в костюме Святого Патрика проходит мимо паба в Дублине
© AP Photo / Peter Morrison
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Ирландии в течение суток не зафиксировали ни одного нового случая летального исхода от заболевания, вызванного новым типом коронавируса, говорится в сообщении ирландского минздрава.
"Сегодня в центр охраны здоровья не поступило ни одного нового сообщения о смерти", - говорится в отчете ведомства.
По сообщению агентства Франс Пресс, нулевое число летальных исходов за сутки зафиксировано в Ирландии впервые с 11 марта.
В министерстве отметили, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ирландии составляет 24 698, число умерших превысило 1,6 тысячи человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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