В Ирландии впервые с 11 марта не умер ни один пациент с COVID-19

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Ирландии в течение суток не зафиксировали ни одного нового случая летального исхода от заболевания, вызванного новым типом коронавируса, говорится в сообщении ирландского минздрава.
"Сегодня в центр охраны здоровья не поступило ни одного нового сообщения о смерти", - говорится в отчете ведомства.
По сообщению агентства Франс Пресс, нулевое число летальных исходов за сутки зафиксировано в Ирландии впервые с 11 марта.
В министерстве отметили, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ирландии составляет 24 698, число умерших превысило 1,6 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
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