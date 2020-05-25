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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T21:51
https://ria.ru/20200525/1571979715.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 3,2 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/156098/79/1560987976_0:200:1920:1280_1036x0_80_0_0_7eb1f35d3d9030e8a99cd9c9a85d800e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 3,2 тысячи

21:51 25.05.2020
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© Фото : Pixabay / falcoВид на Ташкент
Вид на Ташкент
© Фото : Pixabay / falco
ТАШКЕНТ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 35 и достигло 3215, число выздоровевших - на 42, до 2607, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 3180, 13 пациентов скончались, 2565 выздоровели.
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"По состоянию на 25 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3215", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник всего был зафиксирован 51 новый случай COVID-19, в воскресенье – 49, в субботу – 79.
По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2607. В понедельник из больниц были выписаны 42 человека, в воскресенье – 33, в субботу – 40. Сейчас на лечении находятся 595 пациентов с COVID-19.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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