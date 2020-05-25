Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 3,2 тысячи

ТАШКЕНТ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 35 и достигло 3215, число выздоровевших - на 42, до 2607, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 3180, 13 пациентов скончались, 2565 выздоровели.

"По состоянию на 25 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3215", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник всего был зафиксирован 51 новый случай COVID-19, в воскресенье – 49, в субботу – 79.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2607. В понедельник из больниц были выписаны 42 человека, в воскресенье – 33, в субботу – 40. Сейчас на лечении находятся 595 пациентов с COVID-19.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.