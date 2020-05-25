Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T00:15
https://ria.ru/20200525/1571979604.html
Глава Роспотребнадзора: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571551959_0:199:3077:1930_1036x0_80_0_0_7a9efbe1d1c37aede1b1a13db10cecf5.jpg
РИА Новости

Глава Роспотребнадзора: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два

21:47 25.05.2020 (обновлено: 00:15 26.05.2020)
17877
© РИА Новости / Владимир ПесняПрохожие на улице в Москве
Прохожие на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что масочный режим необходимо будет соблюдать в ближайшие пару месяцев.
"Скорее всего, если мы говорим о ближайших месяце-двух, то масочный режим нам придется соблюдать", — сказала Попова на брифинге в доме правительства. Она добавила что нельзя забывать и о правилах гигиены.
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в Сколково
Вчера, 20:58Распространение нового коронавируса
Ученые рассказали об эффективности препарата от COVID-19
Глава ведомства отметила, что с началом пандемии коронавируса людям пришлось привыкнуть к условиям "новой нормальности".
Она заявила, что COVID-19 пока не собирается отступать, поэтому важно соблюдать введенные властями ограничения.
Руководитель Роспотребнадзора добавила, что вирус "учится жить" в человеческой популяции и в будущем "останется с нами". Однако его присутствие помогает людям вырабатывать новые правила, которые помогают защитить здоровье и поддерживать уровень жизни.
Попова пожелала россиянам мужества, терпения и дисциплины для соблюдения карантинных мер. Она подчеркнула, что с подобными ограничениями столкнулись люди по всему миру.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
Коронавирус SARS-CoV-2 зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. Согласно данным организации, в мире заражены уже более 5,3 миллиона человек, более 342 тысяч умерли.
В России выявлено 353 427 случаев COVID-19, 118 798 пациентов выздоровели, 3633 — скончались.
В Москве и Подмосковье с 12 мая ввели масочный режим. Жители обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах, транспорте и на работе. В столице необходимо носить и перчатки. Штраф за появление без средств защиты в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
Вчера, 19:17Распространение нового коронавируса
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
650218103
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Зря что ли правильтество москвы купило завод по производству масок.
25 мая, 23:15
Свобода Слова
2410100
Когда Попова будет сама ходить в маске и резиновых перчатках?
25 мая, 23:15
ЛЗЛюбовь Зеленина
2210000
Рекомендуем
Мужчина со смартфоном
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
Генномодифицированные рыбки Danio rerio
Биологи открыли новый половой гормон
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
США фактически создали из Украины протекторат, заявил Небензя
Ракетный двигатель РД-180
Украина захотела "выбить" Россию из космических программ США
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в Сколково
Ученые рассказали об эффективности препарата от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Единый государственный экзамен
Министр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Внутреннее строение человека
Названы самые опасные для печени продукты
Здание Государственной думы России
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом
03:41В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
Лента новостейМолния