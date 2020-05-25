Глава Роспотребнадзора: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что масочный режим необходимо будет соблюдать в ближайшие пару месяцев.

"Скорее всего, если мы говорим о ближайших месяце-двух, то масочный режим нам придется соблюдать", — сказала Попова на брифинге в доме правительства. Она добавила что нельзя забывать и о правилах гигиены.

Глава ведомства отметила, что с началом пандемии коронавируса людям пришлось привыкнуть к условиям "новой нормальности".

Она заявила, что COVID-19 пока не собирается отступать, поэтому важно соблюдать введенные властями ограничения.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что вирус "учится жить" в человеческой популяции и в будущем "останется с нами". Однако его присутствие помогает людям вырабатывать новые правила, которые помогают защитить здоровье и поддерживать уровень жизни.

Попова пожелала россиянам мужества, терпения и дисциплины для соблюдения карантинных мер. Она подчеркнула, что с подобными ограничениями столкнулись люди по всему миру.

Коронавирус SARS-CoV-2 зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. Согласно данным организации, в мире заражены уже более 5,3 миллиона человек, более 342 тысяч умерли.

В России выявлено 353 427 случаев COVID-19, 118 798 пациентов выздоровели, 3633 — скончались.