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2020-05-25T21:30
https://ria.ru/20200525/1571979240.html
Франция примет 350 беспризорников-мигрантов из Греции
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РИА Новости

Франция примет 350 беспризорников-мигрантов из Греции

21:30 25.05.2020
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© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 25 мая – РИА Новости. Франция примет 350 беспризорных детей мигрантов и беженцев из Греции, первую группу из 50 несовершеннолетних планируется отправить в июле, сообщило министерство миграции и убежища Греции.
Договоренность об этом была достигнута в понедельник на встрече первого замминистра миграции и убежища Йоргоса Кумуцакоса с послом Франции в Греции Патриком Мэзоннавом.
На встрече было также подтверждено намерение Франции принять в ближайшем будущем 400 просителей убежища, которые в настоящее время находятся в Греции, а также решение об увеличении французского участия в миссиях агентства по охране границ Frontex в Греции, сообщает министерство.
В Греции находятся примерно 4,8 тысячи беспризорных детей мигрантов и беженцев.
Правительство Греции инициировало программу, которую поддерживает Европейская комиссия, по переселению 1600 несопровождаемых детей из Греции в другие европейские страны. Сейчас более 10 государств-членов объединения проявили заинтересованность в участии в программе.
Несколько десятков беспризорных детей уже приняли Великобритания, Германия, Люксембург.
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FrontexФранцияГрецияЛюксембург (государство)В мире
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