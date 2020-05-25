Франция примет 350 беспризорников-мигрантов из Греции

Договоренность об этом была достигнута в понедельник на встрече первого замминистра миграции и убежища Йоргоса Кумуцакоса с послом Франции в Греции Патриком Мэзоннавом.
На встрече было также подтверждено намерение Франции принять в ближайшем будущем 400 просителей убежища, которые в настоящее время находятся в Греции, а также решение об увеличении французского участия в миссиях агентства по охране границ Frontex в Греции, сообщает министерство.
В Греции находятся примерно 4,8 тысячи беспризорных детей мигрантов и беженцев.
Правительство Греции инициировало программу, которую поддерживает Европейская комиссия, по переселению 1600 несопровождаемых детей из Греции в другие европейские страны. Сейчас более 10 государств-членов объединения проявили заинтересованность в участии в программе.
Несколько десятков беспризорных детей уже приняли Великобритания, Германия, Люксембург.