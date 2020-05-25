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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T21:41
https://ria.ru/20200525/1571979135.html
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поездов дальнего следования
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569603797_0:0:2202:1238_1036x0_80_0_0_4178107008a831ad1b32e55e948e48af.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поездов дальнего следования

21:39 25.05.2020 (обновлено: 21:41 25.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажирский поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
Пассажирский поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости Роспотребнадзор на время выхода из режима ограничений, связанных с коронавирусом, не прописывает в рекомендациях для поездов дальнего следования дистанционную рассадку пассажиров и обязательное ношение масок с перчатками, следует из мер для железнодорожного транспорта, опубликованных на сайте ведомства.
Рекомендации для железнодорожного транспорта направлены на снижение риска возникновения и распространения COVID-19. РЖД продают билеты в поезда дальнего следования с учётом дистанции до 28 мая.
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Документ содержит меры, которые должны быть приняты, на время режима выхода из ограничений. Среди них, визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути следования два раза в сутки, проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки по мере необходимости с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборка туалетов с обязательным мытьём полов и стен на высоте 1,5 метра не менее 4 раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств. Журналы в поезде запрещены.
При этом пунктов об обязательной рассадке пассажиров в вагоне поезда дальнего следования с учётом дистанции и обязательном ношении масок и перчаток в пути в этом документе нет.
После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, предлагается сохранить определённые требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и не проводить визуальный контроль за состоянием пассажиров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РЖДОбщество
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