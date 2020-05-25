Роспотребнадзор разработал рекомендации для поездов дальнего следования

Документ содержит меры, которые должны быть приняты, на время режима выхода из ограничений. Среди них, визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути следования два раза в сутки, проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки по мере необходимости с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборка туалетов с обязательным мытьём полов и стен на высоте 1,5 метра не менее 4 раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств. Журналы в поезде запрещены.