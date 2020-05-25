Защита Уилана примет решение о дальнейших действиях после приговора

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Защита обвиняемого в шпионаже американца Защита обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана будет принимать решение о дальнейших действиях лишь после оглашения приговора, в том числе по вопросу о возможном прошении о помиловании в случае обвинительного приговора, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков

Мосгорсуд огласит приговор 15 июня в 11 утра. В понедельник обвинение в прениях сторон запросило для иностранца 18 лет колонии строгого режима. В последнем слове Уилан просил его оправдать в связи с невиновностью.

"Никаких решений по прошению о помиловании до приговора мы не принимаем, будет приговор - будем принимать решение, что делать дальше", - сказал собеседник агентства.

За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.

Посол США в РФ Джон Салливан , чьё заявление поступило в распоряжение РИА Новости, заявил, что считает суд над Уиланом непрозрачным.