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2020-05-25T21:10
https://ria.ru/20200525/1571978910.html
Защита Уилана примет решение о дальнейших действиях после приговора
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РИА Новости

Защита Уилана примет решение о дальнейших действиях после приговора

21:10 25.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Защита обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана будет принимать решение о дальнейших действиях лишь после оглашения приговора, в том числе по вопросу о возможном прошении о помиловании в случае обвинительного приговора, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.
Мосгорсуд огласит приговор 15 июня в 11 утра. В понедельник обвинение в прениях сторон запросило для иностранца 18 лет колонии строгого режима. В последнем слове Уилан просил его оправдать в связи с невиновностью.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
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Адвокаты Уилана считают, что приговор будет вынесен в июне
"Никаких решений по прошению о помиловании до приговора мы не принимаем, будет приговор - будем принимать решение, что делать дальше", - сказал собеседник агентства.
За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.
Посол США в РФ Джон Салливан, чьё заявление поступило в распоряжение РИА Новости, заявил, что считает суд над Уиланом непрозрачным.
Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В целом, по российским законам ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
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РоссияПол УиланФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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