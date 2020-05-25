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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T03:28
https://ria.ru/20200525/1571978874.html
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_b1d17e19b95576bf279f7bca75228de4.jpg
РИА Новости

Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина

21:10 25.05.2020 (обновлено: 03:28 26.05.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.
В апреле уровень безработицы в стране с учетом сезонных колебаний достиг 7,9%, что оказалось выше прогнозов. Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%. Важнейший вклад в ухудшение показателей в стране внесли сфера туризма и рестораны.
Однако, по мнению аналитика издания Йоханны Йенссон, ситуация может ухудшиться. Она прогнозирует рост безработицы до 17%, если в ближайшее время не увеличится спрос.
Власти страны намерены принять законопроект, по которому работодателям станет проще увольнять сотрудников. Документ разрабатывается с 2018 года.
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Эта инициатива вызвала недовольство в профсоюзах и оппозиционных силах. Последние готовы объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену.
Лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон назвал законопроект крупнейшей атакой на трудящихся за десятилетия.
"Надеюсь, у правительства хватит мудрости в ситуации, когда так много людей теряет работу, выбросить в урну такие предложения", — сказал он.
Швеция отказалась от введения жестких ограничений из-за пандемии коронавируса. Несмотря на распространение инфекции, в стране продолжили работу предприятия сферы услуг, школы и детсады. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.
В настоящее время в стране зафиксировано свыше 34 тысяч зараженных, из которых более четырех тысяч скончались. По числу инфицированных и жертв страна в несколько раз превосходит соседей — Данию, Норвегию и Финляндию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стефан ЛёвенШвецияВ мире
Популярные комментарии
Наши СМИ всеми силами стараются доказать глубокую ошибку Швеции - уже свыше 4 тысяч погибших и тэ пэ. Мы приближаемся к этой цифре и перешагнем её на этой неделе. Но при этом мы сильно тормознули экономику, а число заболевших, конечно, в Швеции больше, чем у нас, в пересчете на численность населения, и смертей больше, НО! Шведы формируют стадный иммунитет, и они получат его уже этим летом, в то время как мы, позволив переболеть лишь миллиону плюс-минус человек, осенью и зимой столкнёмся со второй, гораздо более мощной волной - более мощной потому, что она захватит не половину сезона, а целый сезон. Честно говоря, не знаю, какой из путей лучше - оба несут массовую смертность, но карантинный путь влечёт ещё плюс и крах экономики. Да, неготово оказалось человечество, со всеми его научно-техническими понтами, не готово, и теперь на ощупь ищет выходы и хоронит сотни тысяч человек.
25 мая, 23:11
Руслан Тлеуж
9001013
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