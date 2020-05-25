Роспотребнадзор рекомендовал запретить разносную торговлю в электричках

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует запретить разносную торговлю в пригородных поездах, пресекать игру на музыкальных инструментах и не пускать в электрички людей, не соблюдающих правила гигиены, следует из рекомендаций ведомства, размещенных на сайте.

Согласно документу, мера действует в режиме выхода из ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

"Запрет на оказание услуг по предоставлению разносной торговли в пути следования... Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождение в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены и в пачкающей одежде", - говорится в документе в разделе "Перевозка пассажиров в пригородном сообщении".

Согласно разделу документа, посвященному перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на вокзалах должны быть помещения для изоляции пассажиров с подозрением на наличие инфекционного заболевания. В пути температуру пассажирам следует измерять дважды в день.

Добавляется, что при перевозке организованных групп детей они должны быть размещены в выделенной зоне в зале ожидания без контакта с другими пассажирами. Температуру детям следует измерить перед посадкой в поезд. При выявлении признаков инфекционного заболевания ребенок должен быть изолирован в отдельном купе, ему следует вызвать "скорую" на ближайший пункт, где поезд должен остановиться по расписанию.

При этом при резком ухудшении состояния ребенка (высокая температура, признаки дыхательной недостаточности) поезд должен остановиться вне графика на ближайшей станции для вызова скорой помощи. Измерять температуру детям также следует дважды в день, при завершении поездки не раньше чем за час до прибытия.