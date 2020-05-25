Ученые рассказали об эффективности препарата от COVID-19

Исследователи провели эксперимент с участием более тысячи человек с COVID-19. Одной группе добровольцев давали плацебо, другой в течение десяти дней внутривенно вводили ремдесивир.

В первом случае наблюдалось почти 12% летальных исходов, тогда как во втором — чуть более 7%. Тяжелые осложнения были у 114 из 541 пациентов, получавших ремдесивир, и у 141 из 522 в группе с плацебо. Кроме того, как показали результаты исследования, препарат сократил время выздоровления больных COVID-19 в среднем на четыре дня.