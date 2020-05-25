Ученые рассказали об эффективности препарата от COVID-19

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Противовирусный препарат ремдесивир показал свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусом. К такому выводу пришла группа ученых из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщает MedicalXpress.
Исследователи провели эксперимент с участием более тысячи человек с COVID-19. Одной группе добровольцев давали плацебо, другой в течение десяти дней внутривенно вводили ремдесивир.
В первом случае наблюдалось почти 12% летальных исходов, тогда как во втором — чуть более 7%. Тяжелые осложнения были у 114 из 541 пациентов, получавших ремдесивир, и у 141 из 522 в группе с плацебо. Кроме того, как показали результаты исследования, препарат сократил время выздоровления больных COVID-19 в среднем на четыре дня.
Ученые подчеркивают, что их работа носила предварительный характер и для получения однозначных выводов нуждается в дальнейшей доработке. Они добавили, что результаты находятся чуть ниже порога статистической достоверности.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заражены почти 5,2 миллиона человек, более 341 тысячи умерли.
В начале мая в ВОЗ заявляли, что ремдесивир потенциально может использоваться против COVID-19, однако пока доказательств недостаточно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.