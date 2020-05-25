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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T20:49
https://ria.ru/20200525/1571978381.html
Число госпитализированных с COVID-19 во Франции за сутки снизилось на 387
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571279968_0:21:2048:1173_1036x0_80_0_0_ad1ddd18107be030b7f8f60fdb61df26.jpg
РИА Новости

Число госпитализированных с COVID-19 во Франции за сутки снизилось на 387

20:48 25.05.2020 (обновлено: 20:49 25.05.2020)
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© Фото : Sputnik FranceСитуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
© Фото : Sputnik France
ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Число госпитализированных с коронарирусной инфекций во Франции за сутки снизилось на 387 и составляет 16 798, сообщает министерство здравоохранения в понедельник.
В воскресенье сообщалось о 17 185 находящихся в больницах.
В коммюнике говорится, что "16 798 человек госпитализированы с коронавирусной инфекцией (неделю назад число госпитализированных составляло 19 015)".
За последние 24 часа в больницы поступили 342 новых пациента.
В реанимации находятся 1609 больных (неделю назад - 1998). За сутки в реанимацию поступили 45 пациентов. Вместе с тем общее количество больных в реанимации снизилось на 46 по сравнению с воскресеньем.
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С момента начала эпидемии были госпитализированы 100,6 тысячи человек, из них 17,7 тысячи находились в реанимации.
Данные по количеству умерших от COVID-19 министерство рассчитывает сообщить во вторник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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