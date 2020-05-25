Число госпитализированных с COVID-19 во Франции за сутки снизилось на 387

Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

© Фото : Sputnik France Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Число госпитализированных с коронарирусной инфекций во Число госпитализированных с коронарирусной инфекций во Франции за сутки снизилось на 387 и составляет 16 798, сообщает министерство здравоохранения в понедельник.

В воскресенье сообщалось о 17 185 находящихся в больницах.

В коммюнике говорится, что "16 798 человек госпитализированы с коронавирусной инфекцией (неделю назад число госпитализированных составляло 19 015)".

За последние 24 часа в больницы поступили 342 новых пациента.

В реанимации находятся 1609 больных (неделю назад - 1998). За сутки в реанимацию поступили 45 пациентов. Вместе с тем общее количество больных в реанимации снизилось на 46 по сравнению с воскресеньем.

С момента начала эпидемии были госпитализированы 100,6 тысячи человек, из них 17,7 тысячи находились в реанимации.

Данные по количеству умерших от COVID-19 министерство рассчитывает сообщить во вторник.