Число госпитализированных с COVID-19 во Франции за сутки снизилось на 387

ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Число госпитализированных с коронарирусной инфекций во Франции за сутки снизилось на 387 и составляет 16 798, сообщает министерство здравоохранения в понедельник.
В воскресенье сообщалось о 17 185 находящихся в больницах.
В коммюнике говорится, что "16 798 человек госпитализированы с коронавирусной инфекцией (неделю назад число госпитализированных составляло 19 015)".
За последние 24 часа в больницы поступили 342 новых пациента.
В реанимации находятся 1609 больных (неделю назад - 1998). За сутки в реанимацию поступили 45 пациентов. Вместе с тем общее количество больных в реанимации снизилось на 46 по сравнению с воскресеньем.
С момента начала эпидемии были госпитализированы 100,6 тысячи человек, из них 17,7 тысячи находились в реанимации.
Данные по количеству умерших от COVID-19 министерство рассчитывает сообщить во вторник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.