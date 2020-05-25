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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T20:47
https://ria.ru/20200525/1571978331.html
Еще один депутат парламента Молдавии заразился коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

Еще один депутат парламента Молдавии заразился коронавирусом

20:47 25.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Депутат-социалист парламента Молдавии Владимир Миздренко сообщил, что у него подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.
На прошлой неделе стало известно, что коронавирус выявлен у депутата-демократа Евгения Никиорчука. Остальные парламентарии были отправлены на самоизоляцию до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста на COVID-19.
"Сегодня вместе с коллегами из партии социалистов мы прошли тест на COVID-19. Некоторое время назад я получил результат, он оказался положительным", - сообщил Миздренко на своей странице в Facebook.
Депутат отметил, что чувствует себя хорошо, заболевание протекает бессимптомно.
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Число случаев заражения COVID-19 в Молдавии превысило 7,1 тысячи
Сейчас в Молдавии зарегистрированы 7147 случаев коронавируса, 261 из которых стал летальным. Власти республики с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее страна приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗМолдавияВ мире
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