Еще один депутат парламента Молдавии заразился коронавирусом

На прошлой неделе стало известно, что коронавирус выявлен у депутата-демократа Евгения Никиорчука. Остальные парламентарии были отправлены на самоизоляцию до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста на COVID-19.

Сейчас в Молдавии зарегистрированы 7147 случаев коронавируса, 261 из которых стал летальным. Власти республики с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее страна приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.