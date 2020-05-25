Еще один депутат парламента Молдавии заразился коронавирусом

КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Депутат-социалист парламента Молдавии Владимир Миздренко сообщил, что у него подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.
На прошлой неделе стало известно, что коронавирус выявлен у депутата-демократа Евгения Никиорчука. Остальные парламентарии были отправлены на самоизоляцию до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста на COVID-19.
"Сегодня вместе с коллегами из партии социалистов мы прошли тест на COVID-19. Некоторое время назад я получил результат, он оказался положительным", - сообщил Миздренко на своей странице в Facebook.
Депутат отметил, что чувствует себя хорошо, заболевание протекает бессимптомно.
Сейчас в Молдавии зарегистрированы 7147 случаев коронавируса, 261 из которых стал летальным. Власти республики с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее страна приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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