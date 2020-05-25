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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T20:29
https://ria.ru/20200525/1571977945.html
В Турции число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось почти на тысячу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569180081_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_628e014122235defe1ab63b2855f7d04.jpg
РИА Новости

В Турции число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось почти на тысячу

20:29 25.05.2020
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© РИА Новости / Сертач КаярЛюди на улице турецкого города Диярбакыр
Люди на улице турецкого города Диярбакыр
© РИА Новости / Сертач Каяр
АНКАРА, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 987, умерли 29 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 987 новых случаев, всего заразившихся - 157 814. Мы потеряли сегодня 29 пациентов, всего умерших - 4369. Вылечился сегодня 1321 пациент, всего - 120 015 ", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТурцияВ мире
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