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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T20:26
https://ria.ru/20200525/1571977900.html
Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 121
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569635038_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_1cc55bfff06f810ea6b553416a744c69.jpg
РИА Новости

Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 121

20:25 25.05.2020 (обновлено: 20:26 25.05.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinСотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 121, до 36 914 человек, количество выявленных заболевших выросло на 1625, до 261 184, говорится в сообщении минздрава.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 118 человек, новых случаев заболевания – 2409.
Показатели смертности и заражения на выходных обычно ниже, чем в будние дни из-за того, что система оповещения не работает в полную силу, однако последние недели и количество заражений, и количество смертей стабильно снижаются.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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