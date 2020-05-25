В Твери и Конаково модернизируют очистные сооружения

Как отмечает пресс-служба, ключевая задача проекта "Оздоровление Волги" — снизить сброс загрязненных сточных вод в реку. Для этого до 2024 года запланировано строительство и реконструкция восьми очистных сооружений и систем водоотведения в семи муниципалитетах.