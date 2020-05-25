В Твери и Конаково модернизируют очистные сооружения

ТВЕРЬ, 25 мая - РИА Новости. В Твери начались работы по модернизации очистных сооружений и систем водоснабжения, аналогичные работы летом стартуют и в Конаково, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" национального проекта "Экология".
По мнению губернатора области Игоря Рудени, осуществление национального проекта позволит улучшить экосистему региона. К первоочередным задачам глава региона отнес сроки и качество выполнения всех работ.
Как отмечает пресс-служба, ключевая задача проекта "Оздоровление Волги" — снизить сброс загрязненных сточных вод в реку. Для этого до 2024 года запланировано строительство и реконструкция восьми очистных сооружений и систем водоотведения в семи муниципалитетах.
По проекту "Чистая вода" до 2024 года на территории Верхневолжья построят и реконструируют 18 объектов питьевого водоснабжения. Главная задача – обеспечить качественной питьевой водой 99% городского населения и 85,6% всего населения Тверской области.