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Тверская область
2020-05-25T20:29
https://ria.ru/20200525/1571977836.html
В Твери и Конаково модернизируют очистные сооружения
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977871_0:0:3080:1734_1036x0_80_0_0_feff89de50829ff4a05d2dd52118776c.jpg
РИА Новости

В Твери и Конаково модернизируют очистные сооружения

20:29 25.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРаботы по модернизации очистных сооружений и систем водоснабжения в Твери
Работы по модернизации очистных сооружений и систем водоснабжения в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 25 мая - РИА Новости. В Твери начались работы по модернизации очистных сооружений и систем водоснабжения, аналогичные работы летом стартуют и в Конаково, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" национального проекта "Экология".
По мнению губернатора области Игоря Рудени, осуществление национального проекта позволит улучшить экосистему региона. К первоочередным задачам глава региона отнес сроки и качество выполнения всех работ.
Как отмечает пресс-служба, ключевая задача проекта "Оздоровление Волги" — снизить сброс загрязненных сточных вод в реку. Для этого до 2024 года запланировано строительство и реконструкция восьми очистных сооружений и систем водоотведения в семи муниципалитетах.
Село Тербуны в Липецкой области
14 мая, 14:43Липецкая область
В липецком селе модернизируют очистные сооружения
По проекту "Чистая вода" до 2024 года на территории Верхневолжья построят и реконструируют 18 объектов питьевого водоснабжения. Главная задача – обеспечить качественной питьевой водой 99% городского населения и 85,6% всего населения Тверской области.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКонаковоОбщество
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