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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T21:01
https://ria.ru/20200525/1571977650.html
В России выявили 1522 военнослужащих с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В России выявили 1522 военнослужащих с коронавирусом

20:17 25.05.2020 (обновлено: 21:01 25.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирусной инфекцией на данный момент болеют 2190 российских военных, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
Уточняется, что на 25 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 1522 военных с положительными результатами тестов на COVID-19, выздоровевших уже 1340 человек. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 668 военных, выздоровели 1624.
Среди гражданского персонала ВС РФ болеют 373 человека, выздоровели 219.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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