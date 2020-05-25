В России выявили 1522 военнослужащих с коронавирусом

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирусной инфекцией на данный момент болеют 2190 российских военных, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
Уточняется, что на 25 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 1522 военных с положительными результатами тестов на COVID-19, выздоровевших уже 1340 человек. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 668 военных, выздоровели 1624.
Среди гражданского персонала ВС РФ болеют 373 человека, выздоровели 219.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.