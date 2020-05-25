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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T19:58
https://ria.ru/20200525/1571976904.html
Около 25,2 тысячи заболевших COVID-19 выявили в СЗФО
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571955165_0:0:3005:1691_1036x0_80_0_0_be897cf8d5ca0bae01d279d07042148b.jpg
РИА Новости

Около 25,2 тысячи заболевших COVID-19 выявили в СЗФО

19:57 25.05.2020 (обновлено: 19:58 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Андрей Чупин во время обхода пациентов.
Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Андрей Чупин во время обхода пациентов.
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Около 25,2 тысячи заболевших коронавирусом выявлено в Северо-Западном федеральном округе, 215 случаев закончились летальным исходом, выздоровели 34% больных, сообщает пресс-служба полпредства в СЗФО.
"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Северо-Западном федеральном округе имеет тенденцию к стабилизации, но продолжает оставаться непростой. По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 25 мая в федеральном округе выявлены 25,2 тысячи заболевших, 215 случаев закончились летальным исходом. Выздоровело 34% от заболевших", - сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, на совещании с главными федеральными инспекторами полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан поставил задачу наращивать масштабы тестирования населения на наличие коронавируса. Он подчеркнул, что это основной путь повышения выявляемости бессимптомных носителей инфекции.
"Как показал результат проведения более одного миллиона тестов в Северо-Западном федеральном округе, около 38% выявленных больных сохраняли нормальное самочувствие и могли заразить окружающих", - сказано в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СЗФОАлександр ГуцанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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