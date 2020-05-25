В Израиле число жертв коронавируса достигло 281

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая - РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Израиле с воскресенья, к вечеру понедельника общее число инфицированных достигло 16 734, два пациента с таким диагнозом скончались, общее число смертей увеличилось до 281, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на вечер понедельника, число больных коронавирусом в Израиле снизилось до 2146, на данный момент 41 человек в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели к данному моменту 14 307.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.