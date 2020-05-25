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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T19:57
https://ria.ru/20200525/1571976779.html
В Израиле число жертв коронавируса достигло 281
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Израиле число жертв коронавируса достигло 281

19:57 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая - РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Израиле с воскресенья, к вечеру понедельника общее число инфицированных достигло 16 734, два пациента с таким диагнозом скончались, общее число смертей увеличилось до 281, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на вечер понедельника, число больных коронавирусом в Израиле снизилось до 2146, на данный момент 41 человек в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели к данному моменту 14 307.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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311303
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИзраильВ мире
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