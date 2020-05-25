В Израиле число жертв коронавируса достигло 281

Согласно данным министерства на вечер понедельника, число больных коронавирусом в Израиле снизилось до 2146, на данный момент 41 человек в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели к данному моменту 14 307.