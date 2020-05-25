В Подмосковье возобновили борьбу с борщевиком

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Московской области с начала года борщевик выявили почти на 2600 гектарах земли. После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновлена борьба с сорняком. Об этом сообщил телеканал В Московской области с начала года борщевик выявили почти на 2600 гектарах земли. После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновлена борьба с сорняком. Об этом сообщил телеканал "360"

Всего инспекторы осмотрели порядка 400 земельных участков общей площадью 5500 гектаров. По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, до конца года планируется осмотреть свыше 40 тысяч гектаров. Отмечается, что борщевик Сосновского опасен, поскольку его сок может вызвать сильные ожоги и привести к слепоте. Сорняк необходимо обрабатывать, когда его высота не достигает 30 сантиметров.

"Правообладатели земельных участков обязаны истреблять борщевик Сосновского на участках, которыми владеют или которые арендуют", – напомнила Адигамова.