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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-25T19:54
https://ria.ru/20200525/1571976491.html
В Подмосковье возобновили борьбу с борщевиком
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976190_0:64:1500:908_1036x0_80_0_0_d2aef5e5e7b3f44c6fd4c3bf9dfdf8e2.jpg
РИА Новости

В Подмосковье возобновили борьбу с борщевиком

19:54 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковРаботы по уничтожению борщевика
Работы по уничтожению борщевика
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Московской области с начала года борщевик выявили почти на 2600 гектарах земли. После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновлена борьба с сорняком. Об этом сообщил телеканал "360".
Всего инспекторы осмотрели порядка 400 земельных участков общей площадью 5500 гектаров. По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, до конца года планируется осмотреть свыше 40 тысяч гектаров. Отмечается, что борщевик Сосновского опасен, поскольку его сок может вызвать сильные ожоги и привести к слепоте. Сорняк необходимо обрабатывать, когда его высота не достигает 30 сантиметров.
"Правообладатели земельных участков обязаны истреблять борщевик Сосновского на участках, которыми владеют или которые арендуют", – напомнила Адигамова.
За неудаленный борщевик предусмотрен штраф. Для физлиц он составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, а для юрлиц – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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