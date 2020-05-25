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2020-05-25T19:56
https://ria.ru/20200525/1571976398.html
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
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РИА Новости

В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел

19:56 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По данным прокуратуры, мужчина должен был лечиться от COVID-19 на дому. Однако он предоставил в больницу ложный адрес проживания, а сам поехал в хостел. В свою очередь в хостеле мужчина не сообщил о своем диагнозе.
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После контакта с больным коронавирусом заразились двое постояльцев хостела, сообщает прокуратура.
"Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении.
Также прокуратура объявила гендиректору хостела предостережение о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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