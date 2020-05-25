МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МИД РФ подтверждает актуальность ранее озвученных рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней необходимостью, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки действительно представляют пока повышенные риски. Заявления Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) свидетельствуют, что после первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что, несмотря на постепенное возобновление работы консульских учреждений РФ, оказание консульского содействия российским гражданам, временно пребывающим на их территории, по-прежнему затруднено во многих странах.

В министерстве напомнили, что на данный момент тысячи россиян остаются по всему миру и ожидают вывозные рейсы в Россию.

"Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации , которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников", - подчеркивается в заявлении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости исключить малейшую угрозу завоза коронавируса в Россию из-за рубежа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.