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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T19:49
https://ria.ru/20200525/1571976052.html
МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж
https://cdn23.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:128:1500:972_1036x0_80_0_0_a5aa99106226ebce57b12f367060b623.jpg
РИА Новости

МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж

19:49 25.05.2020
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МИД РФ подтверждает актуальность ранее озвученных рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней необходимостью, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки действительно представляют пока повышенные риски. Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что после первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что, несмотря на постепенное возобновление работы консульских учреждений РФ, оказание консульского содействия российским гражданам, временно пребывающим на их территории, по-прежнему затруднено во многих странах.
В министерстве напомнили, что на данный момент тысячи россиян остаются по всему миру и ожидают вывозные рейсы в Россию.
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"Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников", - подчеркивается в заявлении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости исключить малейшую угрозу завоза коронавируса в Россию из-за рубежа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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