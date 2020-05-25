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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T19:40
https://ria.ru/20200525/1571975599.html
Член кабинета министров Чили заразился коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Член кабинета министров Чили заразился коронавирусом

19:40 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр общественных работ Чили Альфредо Морено подтвердил в понедельник, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, таким образом, он стал первым членом чилийского кабинета министров, заразившимся коронавирусом.
"Мне сообщили, что тест на COVID-19, который я сдал несколько дней назад, дал положительный результат, к счастью, у меня пока не было никаких симптомов", - написал Морено в Twitter.
На прошлой неделе Морено сообщил, что член его команды заразился коронавирусом, поэтому он также решил пройти тестирование. С момента тестирования он соблюдал карантин.
Число случаев заражения коронавирусом в Чили составляет 73 997, 761 человек скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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