Член кабинета министров Чили заразился коронавирусом

"Мне сообщили, что тест на COVID-19, который я сдал несколько дней назад, дал положительный результат, к счастью, у меня пока не было никаких симптомов", - написал Морено в Twitter.
На прошлой неделе Морено сообщил, что член его команды заразился коронавирусом, поэтому он также решил пройти тестирование. С момента тестирования он соблюдал карантин.
Число случаев заражения коронавирусом в Чили составляет 73 997, 761 человек скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.