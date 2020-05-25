Первые 10 отремонтированных машин уже получила больница в Мытищах

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В рамках поддержки ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой медицинской помощи" специалисты "Мострансавто" отремонтируют 59 машин скорой помощи. Об этом сообщил телеканал В рамках поддержки ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой медицинской помощи" специалисты "Мострансавто" отремонтируют 59 машин скорой помощи. Об этом сообщил телеканал "360"

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик напомнил, что перевозчики Московской области активно помогают медработникам в сложный период борьбы с коронавирусом. Водители перевозят врачей и пациентов в больницы, а также развозят медработников по домам. Временно на скорых работают некоторые водители "Мострансавто".

"Ремонт автомобилей — еще одна мера поддержки для тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусом", – отметил министр.

Алексей Гержик добавил, что до конца июня медицинский транспорт передадут станциям скорой помощи в Балашихе, Люберцах, Мытищах, Солнечногорске и Щелкове.