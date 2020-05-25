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Новости Подмосковья
2020-05-25T19:38
https://ria.ru/20200525/1571975481.html
Первые 10 отремонтированных машин уже получила больница в Мытищах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571974794_0:65:1500:909_1036x0_80_0_0_798c2ba408493fc688f7683eb2464da9.jpg
РИА Новости

Первые 10 отремонтированных машин уже получила больница в Мытищах

19:38 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В рамках поддержки ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой медицинской помощи" специалисты "Мострансавто" отремонтируют 59 машин скорой помощи. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик напомнил, что перевозчики Московской области активно помогают медработникам в сложный период борьбы с коронавирусом. Водители перевозят врачей и пациентов в больницы, а также развозят медработников по домам. Временно на скорых работают некоторые водители "Мострансавто".
"Ремонт автомобилей — еще одна мера поддержки для тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусом", – отметил министр.
Алексей Гержик добавил, что до конца июня медицинский транспорт передадут станциям скорой помощи в Балашихе, Люберцах, Мытищах, Солнечногорске и Щелкове.
"Специалисты проводят ревизию тормозной системы, рулевого управления и ходовой части транспортных средств, а при необходимости ремонтируют или меняют двигатель, тормозные барабаны, подвеску, устанавливают новые силовые агрегаты, стекла, покрышки, проводят окраску кузова", – уточнил гендиректор "Мострансавто" Владислав Мурашов. Он добавил, что первые 10 отремонтированных машин уже передали руководителю больницы в Мытищах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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