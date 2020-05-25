В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 230 тысяч

РИМ, 25 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Число зарегистрированных случаев заражения Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Италии с начала вспышки превысило 230 тысяч, говорится в сводке службы гражданской обороны.

За сутки прирост составил 300 случаев, что является наименьшим показателем с начала марта. С 8 марта на территории страны были введены первые карантинные меры.

По состоянию на понедельник число случаев достигло 230 158. В воскресенье сообщалось о 531 новом случае.

Число погибших вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 92 человека до 32 877.

Накануне сообщалось о 50 летальных исходах, однако в статистику не вошли данные по смертности из Ломбардии , которая была эпицентром вспышки в стране. Как заявил президент области Аттилио Фонтана, "воскресенье - это день, когда данные не всегда точны и идеальны, иногда они поступают с опозданием".

В минувший вторник число госпитализированных больных впервые упало ниже отметки в 10 тысяч. Сейчас же в лечебных учреждениях остаются 8165 жителей Италии, за сутки это число сократилось на 448.

На данный момент зараженными считаются 55 300 человек, их число сократилось на 1294.

Число жителей Италии, выздоровевших после заражения коронавирусом, достигло 141 981. За сутки их стало больше на 1502 человека. Этот показатель относительно стабилен.