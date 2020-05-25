В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 96

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 96 человек, за день до этого скончались 109, следует из данных, которые представил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3000 человек.
"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ также снижается. Число потерянных жизней – 96. Все еще трагически высокая цифра", - сказал Куомо.
Всего в штате от коронавируса скончались 23 391 человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 97,7 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 366 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.