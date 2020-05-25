Суд в Москве арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тверской суд Тверской суд Москвы в понедельник арестовал на два месяца администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, которого подозревают в распространении порнографии, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.

"Тверской суд отправил Худякова под стражу до 22 июля", - сказал Пашков.

Худякову вменяют пункты "а", "б" части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц). Как сообщал адвокат, дело касается публикации в паблике интимных фотографий пользовательницы соцсети "ВКонтакте" в 2018 году. Дело расследует следственный главк московского ГУМВД

Худяков – администратор сообщества "Омбудсмен полиции", создателем которого является находящийся в СИЗО Владимир Воронцов. До этого сообщалось, что в доме Худякова в Вологде проходили обыски.

Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Ранее стало известно, что на Воронцова завели еще одно уголовное дело - о распространении порнографии. В столичном МВД сообщали, что оно было инициировано после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности распространявших ее интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.