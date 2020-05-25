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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T19:48
https://ria.ru/20200525/1571974952.html
Чехия откроет границы с Австрией и Германией
https://cdn25.img.ria.ru/images/155155/94/1551559471_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_aeffa4ec17523a6a7598803620f801c5.jpg
РИА Новости

Чехия откроет границы с Австрией и Германией

19:20 25.05.2020 (обновлено: 19:48 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прага. Архивное фото
ПРАГА, 25 мая – РИА Новости. Правительство Чехии приняло в понедельник решение об открытии со вторника всех пограничных переходов с Австрией и Германией, контроль проезжающих машин будет носить лишь выборочный характер, сообщила пресс-служба МВД.
"Все пограничные переходы с Австрией и Германией со вторника будут свободны для пересечения, контроль будет носить выборочный характер, кроме того, все пересекающие границу граждане должны будут иметь с собой свидетельство о негативном результате тестирования на коронавирус", - говорится в сообщении.
Для совершения рейсов в рамках Шенгенского пространства со вторника будут открыты также аэропорты в городах Брно, Острава, Пардубице и Карловы Вары, ранее в мае начались международные полеты из пражского аэропорта Вацлава Гавела, сообщила пресс-служба МВД.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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