В Мозамбике зафиксировали первую смерть от коронавируса

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Мозамбике, следует из последних суточных данных, опубликованных министерством здравоохранения страны.
На данный момент в африканской стране выявлено 209 случаев заражения COVID-19, излечился 71 человек. В общей сложности с начала вспышки коронавируса в Мозамбике было проведено 8796 тестов на COVID-19.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число выявленных случаев заражения COVID-19 в странах Африки превысило 111,8 тысячи. Количество летальных исходов достигло 3349.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.