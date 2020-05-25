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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T19:20
https://ria.ru/20200525/1571974916.html
В Мозамбике зафиксировали первую смерть от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377223_0:14:3071:1741_1036x0_80_0_0_6721d9234865686d05fe1585413b9c79.jpg
РИА Новости

В Мозамбике зафиксировали первую смерть от коронавируса

19:19 25.05.2020 (обновлено: 19:20 25.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Мозамбике, следует из последних суточных данных, опубликованных министерством здравоохранения страны.
На данный момент в африканской стране выявлено 209 случаев заражения COVID-19, излечился 71 человек. В общей сложности с начала вспышки коронавируса в Мозамбике было проведено 8796 тестов на COVID-19.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число выявленных случаев заражения COVID-19 в странах Африки превысило 111,8 тысячи. Количество летальных исходов достигло 3349.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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