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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T22:57
https://ria.ru/20200525/1571974854.html
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360323_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_732ed57a4a0d6e8aedd02d56336ec921.jpg
РИА Новости

ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

19:17 25.05.2020 (обновлено: 22:57 25.05.2020)
56506
© Доминик БутенПрохожие у Триумфальной арки в Париже
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
© Доминик Бутен
ЖЕНЕВА, 25 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Мир находится в середине первой волны COVID-19, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. И когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания", — сказал он.
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По словам Райана, это может быть справедливо для некоторых стран сегодня, однако в глобальном масштабе первая волна еще не завершилась.

"Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. Мы не можем сейчас делать выводы, что если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с "испанкой". Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", — добавил он.

Райан отметил, что вероятность появления второй волны, которая может быть связана и осложнена сезоном гриппа, возможно будет оценить позднее в этом году.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 17
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоЖенева (город)ОбществоКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
Популярные комментарии
Ну, да. Сначала вторая волна, потом третья... И так весь мир будут дрессировать в стиле "сели-встали", пока спонсоры организации не решат, что пора кончать....
25 мая, 21:20
sadin-81
92500015
Только сначала обязательно проголосуйте за поправки, а потом уже прививки...
25 мая, 21:43
ggorstpetr
294200012
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