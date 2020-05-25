В Самарской области число излечившихся от коронавируса выросло до 669

САМАРА, 25 мая - РИА Новости. Еще 17 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 669, сообщил в понедельник региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать пятого мая в Самарской области вылечились 17 пациентов, в том числе один ребенок, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 669 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, из больниц выписали семь человек, также выздоровели 10 человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 2118 случаев заболевания коронавирусом, 16 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.