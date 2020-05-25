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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T19:12
https://ria.ru/20200525/1571974680.html
В Самарской области число излечившихся от коронавируса выросло до 669
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Самарской области число излечившихся от коронавируса выросло до 669

19:12 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 25 мая - РИА Новости. Еще 17 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 669, сообщил в понедельник региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать пятого мая в Самарской области вылечились 17 пациентов, в том числе один ребенок, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 669 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, из больниц выписали семь человек, также выздоровели 10 человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 2118 случаев заболевания коронавирусом, 16 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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