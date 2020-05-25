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Названы самые опасные для печени продукты
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РИА Новости

Названы самые опасные для печени продукты

19:11 25.05.2020 (обновлено: 20:01 25.05.2020)
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© Depositphotos / pixdesign123Внутреннее строение человека
Внутреннее строение человека
© Depositphotos / pixdesign123
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Чтобы сохранить здоровье печени, необходимо следить за питанием и не забывать о физической активности, пишет La Vanguardia.
Как объясняют врачи, правильная работа печени чрезвычайно важна для организма: она выделяет желчь, выводит токсины, синтезирует ферменты, белок и глюкозу, сохраняет витамины и микроэлементы и выполняет другие функции.
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Медики подчеркивают, что пагубное влияние на здоровье этого органа оказывает алкоголь — это "главный враг печени". Спиртное способствует развитию жировой болезни, которая вызывает гипогликемию и гиперурикемию.
Врач-диетолог Ева Родригес добавила, что стоит также избегать ультрапереработанных продуктов, в частности выпечки и кондитерских изделий.
"Они способствуют накоплению висцерального жира в области печени", — пояснила она.
Диетолог не советует злоупотреблять фастфудом, полуфабрикатами и различными снеками, а также уделять внимание количеству потребляемого сахара и соли.
Стоит сократить долю красного мяса, сливок и сливочного масла, а также других жирных продуктов в рационе, заявила собеседница издания. Под запрет попадают гамбургеры, колбасы и сосиски, отметила она.
Если в работе печени есть нарушения, то во многих случаях человек начинает испытывать усталость, потерю аппетита, отечность, боли в животе, изменение цвета стула и мочи, тошноту или рвоту, указала Родригес.
Чтобы сохранить здоровье печени, необходимо отказаться от курения и наркотиков, заниматься спортом и следить за весом. В рацион стоит включить овощи с горьковатым вкусом, например редис, хрен, баклажаны.
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ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбществоВ мире
Популярные комментарии
Сколько сообщений про продукты вредные для организма и в частности для печени публикуется в сети и что интересно у всех авторов набор этих продуктов разный. Создается впечатлениея. что все на этом хотят заработать.
25 мая, 19:41
виктор зотов
512003
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