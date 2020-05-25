Названы самые опасные для печени продукты

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Чтобы сохранить здоровье печени, необходимо следить за питанием и не забывать о физической активности, пишет Чтобы сохранить здоровье печени, необходимо следить за питанием и не забывать о физической активности, пишет La Vanguardia

Как объясняют врачи, правильная работа печени чрезвычайно важна для организма: она выделяет желчь, выводит токсины, синтезирует ферменты, белок и глюкозу, сохраняет витамины и микроэлементы и выполняет другие функции.

Медики подчеркивают, что пагубное влияние на здоровье этого органа оказывает алкоголь — это "главный враг печени". Спиртное способствует развитию жировой болезни, которая вызывает гипогликемию и гиперурикемию.

Врач-диетолог Ева Родригес добавила, что стоит также избегать ультрапереработанных продуктов, в частности выпечки и кондитерских изделий.

"Они способствуют накоплению висцерального жира в области печени", — пояснила она.

Диетолог не советует злоупотреблять фастфудом, полуфабрикатами и различными снеками, а также уделять внимание количеству потребляемого сахара и соли.

Стоит сократить долю красного мяса, сливок и сливочного масла, а также других жирных продуктов в рационе, заявила собеседница издания. Под запрет попадают гамбургеры, колбасы и сосиски, отметила она.

Если в работе печени есть нарушения, то во многих случаях человек начинает испытывать усталость, потерю аппетита, отечность, боли в животе, изменение цвета стула и мочи, тошноту или рвоту, указала Родригес.