Центризбирком закупит около двух миллионов медицинских масок

Попова рассказала, сколько продлится масочный режим в России

Попова рассказала, сколько продлится масочный режим в России

"Маска медицинская (хирургическая), одноразового использования. Наличие круглых ушных резинок для фиксации на голове. Количество слоев не менее трех штук", - описан в техзадании товар.