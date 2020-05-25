Центризбирком закупит около двух миллионов медицинских масок

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ объявила аукцион на поставку медицинских масок, всего предполагается купить не менее 1,8 миллиона масок по цене меньше рубля за каждую, следует из данных портала госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,3 миллиона рублей. Источником финансирования выступают средства федерального бюджета. ЦИК планирует закупить 36 тысяч упаковок, в каждой из которых должно быть не менее 50 масок. Таким образом, в общей сложности будет закуплено не менее 1,8 миллиона масок.
"Маска медицинская (хирургическая), одноразового использования. Наличие круглых ушных резинок для фиксации на голове. Количество слоев не менее трех штук", - описан в техзадании товар.
Срок поставки – не позднее восьми рабочих дней с даты заключения государственного контракта.
Заявки на участие в аукционе завершат принимать 1 июня, на второй июня назначено проведение аукциона.
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