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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T19:35
https://ria.ru/20200525/1571974192.html
ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564116754_0:297:2873:1913_1036x0_80_0_0_31d150cd503b2d46cf3a5394b1581d82.jpg
РИА Новости

ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса

19:03 25.05.2020 (обновлено: 19:35 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 25 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности, будет проводить переоценку эффективности лекарства, исходя из уже полученных данных, заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гендиректор напомнил, что 22 мая издание The Lancet опубликовало статью об испытании гидроксихлорина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого ВОЗ собрала исполнительную группу тестов Солидарности, в которую входят эксперты из 10 стран.
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"Исполнительная группа тестов Солидарности, которая представляет 10 стран-участниц, встретилась в субботу и согласилась оценить всеобъемлющий анализ и критическую оценку всех данных, имеющихся в глобальном масштабе. Исполнительная группа ввела временную паузу для тестирования гидроксихлорина в рамках тестов Солидарности, пока эти данные будут пересмотрены Мониторинговой группой по безопасности данных", - сказал он.
Переоценка будет касаться всех данных, собранных о лекарстве в ходе тестов Солидарности для определения его потенциальных преимуществ и побочных эффектов. Вопрос о безопасности лекарства будет рассмотрен на заседании в ближайшие пару недель Мониторинговой группой по безопасности данных.
В тестах Солидарности ВОЗ, начатых в марте, в настоящее время участвуют свыше 400 больниц в 35 странах мира. Тесты рассматривают четыре основных терапевтических лекарства и смеси лекарств, которые могут быть эффективны против COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТедрос Адханом ГебрейесусЗдоровьеЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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