Немецкий писатель призвал обращаться к России на "Вы"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Немецкий режиссер и писатель Александр Клюге в интервью Berliner Zeitung призвал уважать Россию и раскритиковал попытки очернять страну.
Недавно Клюге выпустил новую книгу — "Контейнер Россия". По словам писателя, его знакомство с Россией началось с музыкальных произведений Мусоргского, Чайковского и Шостаковича. Он также посещал страну.
Клюге считает, что, глядя на нашу страну, можно узнать многое о Германии.
"Россию завоевать мы не можем. Нужна лишь карта мира в масштабе 1:1, чтобы это понять. <...> В России вы не можете ничего добиться, глядя на нее "взглядом охотника за добычей", орлом, который смотрит сверху вниз. Все завоеватели ушли ни с чем", — сказал писатель.
По его мнению, Россия напоминает "корень из минус единицы" — выдуманное число, которое невозможно объяснить.
"Это то число, которое наиболее близко чувству и душе", — сказал писатель.
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Он также отметил, что ему доводилось знать многих русских. Клюге сравнивал их с другими народами.
"У французов были варьете, у англичан — клубы, у американцев — автомобили, а у русских — кинотеатры и государственная опера. Я заметил это и потом, уже во время перестройки, когда был в Большом театре, — как образованны русские", — добавил писатель.
Клюге также возмутился тем образом, который стране пытаются создать на Западе. Это мешает наладить с Москвой отношения, уверен он. Писатель призывал относиться к России уважительно.
"Прусский король, а затем кайзер Вильгельм I, дедушка императора Вильгельма II, говорил, что к России всегда следует обращаться на "Вы", — заключил он.
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