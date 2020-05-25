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2020-05-25T20:12
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Немецкий писатель призвал обращаться к России на "Вы"
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РИА Новости

Немецкий писатель призвал обращаться к России на "Вы"

18:59 25.05.2020 (обновлено: 20:12 25.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25. Флаг России
Штурмовики Су-25. Флаг России
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Штурмовики Су-25. Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Немецкий режиссер и писатель Александр Клюге в интервью Berliner Zeitung призвал уважать Россию и раскритиковал попытки очернять страну.
Недавно Клюге выпустил новую книгу — "Контейнер Россия". По словам писателя, его знакомство с Россией началось с музыкальных произведений Мусоргского, Чайковского и Шостаковича. Он также посещал страну.
Клюге считает, что, глядя на нашу страну, можно узнать многое о Германии.

"Россию завоевать мы не можем. Нужна лишь карта мира в масштабе 1:1, чтобы это понять. <...> В России вы не можете ничего добиться, глядя на нее "взглядом охотника за добычей", орлом, который смотрит сверху вниз. Все завоеватели ушли ни с чем", — сказал писатель.

По его мнению, Россия напоминает "корень из минус единицы" — выдуманное число, которое невозможно объяснить.
"Это то число, которое наиболее близко чувству и душе", — сказал писатель.
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Он также отметил, что ему доводилось знать многих русских. Клюге сравнивал их с другими народами.
"У французов были варьете, у англичан — клубы, у американцев — автомобили, а у русских — кинотеатры и государственная опера. Я заметил это и потом, уже во время перестройки, когда был в Большом театре, — как образованны русские", — добавил писатель.
Клюге также возмутился тем образом, который стране пытаются создать на Западе. Это мешает наладить с Москвой отношения, уверен он. Писатель призывал относиться к России уважительно.

"Прусский король, а затем кайзер Вильгельм I, дедушка императора Вильгельма II, говорил, что к России всегда следует обращаться на "Вы", — заключил он.

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Полную версию интервью читайте на Inosmi >>
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Всем иноземцам следует крепко запомнить слова, сказанные Александром Невским, князем новгородским, великим князем киевским, великим князем владимирским, полководцем, Святым Русской православной церкви: "Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет!"
25 мая, 19:14
Владимир Белогорский
3610000
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