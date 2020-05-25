Немецкий писатель призвал обращаться к России на "Вы"

"Россию завоевать мы не можем. Нужна лишь карта мира в масштабе 1:1, чтобы это понять. <...> В России вы не можете ничего добиться, глядя на нее "взглядом охотника за добычей", орлом, который смотрит сверху вниз. Все завоеватели ушли ни с чем", — сказал писатель.