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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:58
https://ria.ru/20200525/1571973855.html
В Коммунарке 94-летний пациент перешел с ИВЛ на реабилитацию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570027010_0:300:3108:2048_1036x0_80_0_0_0771bff9b1e45497590e25e4fcdb7784.jpg
РИА Новости

В Коммунарке 94-летний пациент перешел с ИВЛ на реабилитацию

18:58 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Главврач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко рассказал про 94-летнего пациента с коронавирусом, который перешел на реабилитацию после почти месяца на ИВЛ.
Проценко также с разрешения мужчины опубликовал фотографию, на которой пациент запечатлен с врачами.
"Очень важная для нас фотография! Фотография, которую попросил сделать сам пациент 94 лет. Более 40 дней интенсивной терапии, 28 дней ИВЛ. Сегодня на самостоятельном дыхании передали его на следующий этап реабилитации", - написал Проценко в Facebook.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыОбщество
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