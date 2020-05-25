В Коммунарке 94-летний пациент перешел с ИВЛ на реабилитацию

Проценко также с разрешения мужчины опубликовал фотографию, на которой пациент запечатлен с врачами.

"Очень важная для нас фотография! Фотография, которую попросил сделать сам пациент 94 лет. Более 40 дней интенсивной терапии, 28 дней ИВЛ. Сегодня на самостоятельном дыхании передали его на следующий этап реабилитации", - написал Проценко в Facebook.