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Краснодарский край
2020-05-25T18:57
https://ria.ru/20200525/1571973746.html
Власти Кубани ведут строительство 27 школ и четырех детских садов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d55ead5decfde435a229273fcb12add9.jpg
РИА Новости

Власти Кубани ведут строительство 27 школ и четырех детских садов

18:57 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Город Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края ведут строительство 27 школ и четырех детсадов в регионе, летом планируется начать строительство еще трех детских садов, сообщает пресс-служба администрации края.
Уточняется, что дошкольные учреждения будут строиться по госпрограмме "Социально-экономическое развитие и инновационное развитие Краснодарского края" и по нацпроекту "Демография".
"На сегодняшний день на Кубани ведется строительство 27 школ и четырех детских садов. Из них 16 должны быть сданы до конца года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возведение социальных объектов в регионе ведется по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева и находится под его личным контролем.
Как отметили в департаменте строительства региона, летом начнется строительство двух детских садов в Сочи и одного в Динском районе. "Объекты уже получили положительные заключения государственной экспертизы. Завершить работы в планах к 1 сентября 2021 года", - поясняют краевые власти.
Отмечается, что строительство новых детских садов позволит создать 285 мест, в том числе 105 ясельных, на возведение объектов предусмотрено финансирование в этом году.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевСочиДинской районКраснодарский крайОбщество
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