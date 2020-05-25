Власти Кубани ведут строительство 27 школ и четырех детских садов

КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края ведут строительство 27 школ и четырех детсадов в регионе, летом планируется начать строительство еще трех детских садов, сообщает пресс-служба администрации края.

Уточняется, что дошкольные учреждения будут строиться по госпрограмме "Социально-экономическое развитие и инновационное развитие Краснодарского края" и по нацпроекту "Демография".

"На сегодняшний день на Кубани ведется строительство 27 школ и четырех детских садов. Из них 16 должны быть сданы до конца года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возведение социальных объектов в регионе ведется по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева и находится под его личным контролем.

Как отметили в департаменте строительства региона, летом начнется строительство двух детских садов в Сочи и одного в Динском районе . "Объекты уже получили положительные заключения государственной экспертизы. Завершить работы в планах к 1 сентября 2021 года", - поясняют краевые власти.