Умер легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб

На протяжении творческого пути Коббу довелось сотрудничать со многими известными музыкантами, среди которых Дина Вашингтон, Уэст Монтгомери и Джон Колтрейн.

Как отмечает NPR, до настоящего момента Кобб оставался последним здравствующим участником первого состава "великого" квинтета Майлза Дэвиса - одной из ключевых фигур американского джаза. Барабанщик принял участие в записи одного из легендарных джазовых альбомов Дэвиса Kind of Blue.