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Культура
2020-05-25T18:52
https://ria.ru/20200525/1571973475.html
Умер легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб
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РИА Новости

Умер легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб

18:52 25.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Известный американский барабанщик Джимми Кобб скончался в Нью-Йорке в возрасте 91 года, сообщает радиостанция NPR.
По данным издания, Кобб скончался в своем доме на Манхэттене в воскресенье. Как сообщила жена музыканта, причиной его смерти стал рак легких.
На протяжении творческого пути Коббу довелось сотрудничать со многими известными музыкантами, среди которых Дина Вашингтон, Уэст Монтгомери и Джон Колтрейн.
Как отмечает NPR, до настоящего момента Кобб оставался последним здравствующим участником первого состава "великого" квинтета Майлза Дэвиса - одной из ключевых фигур американского джаза. Барабанщик принял участие в записи одного из легендарных джазовых альбомов Дэвиса Kind of Blue.
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КультураНью-Йорк (город)МанхэттенСША
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