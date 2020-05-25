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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:49
https://ria.ru/20200525/1571973296.html
В Польше число жертв коронавируса превысило тысячу
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число жертв коронавируса превысило тысячу

18:49 25.05.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в Польше превысило тысячу, сообщает минздрав страны.
По данным минздрава, за последние сутки зафиксировано 11 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее количество скончавшихся составило 1007.
С начала распространения инфекции в Польше зафиксировано 21 631 случаев заражения коронавирусом.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2268 человек, 78 259 находятся на карантине, 9276 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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