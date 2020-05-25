В США за сутки выявили более 20,6 тысячи новых случаев коронавируса

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 20 634 новых случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 21 675.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 633 человека, накануне сообщалось о 1108 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 97,7 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 366 тысяч человек.