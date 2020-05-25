Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:42
https://ria.ru/20200525/1571972748.html
В США за сутки выявили более 20,6 тысячи новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили более 20,6 тысячи новых случаев коронавируса

18:42 25.05.2020
832
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 20,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, свыше 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 20 634 новых случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 21 675.
Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 633 человека, накануне сообщалось о 1108 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 97,7 тысячи смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 366 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
2022500
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи, Италия
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 230 тысяч
Улица в городе Ухань во время карантина
В Ухане выявили 189 бессимптомных носителей COVID-19
Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 96
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 121
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число жертв коронавируса превысило тысячу
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Число госпитализированных с COVID-19 во Франции за сутки снизилось на 387
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
Люди на улице турецкого города Диярбакыр
В Турции число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось почти на тысячу
Женщина с зонтом в Москве
Математики "Росатома" оценили вероятность второй волны COVID-19 в Москве
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса
Работа службы скорой помощи
В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
Внутреннее строение человека
Названы самые опасные для печени продукты
Похороны умерших от коронавируса в США
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за сутки на 109
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2882
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
Лента новостейМолния