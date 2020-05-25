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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:40
https://ria.ru/20200525/1571972382.html
Число заболевших COVID-19 в лагерях рохинджа в Бангладеш выросло до 25
https://cdn22.img.ria.ru/images/150943/51/1509435101_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f45056ae41278b649d69b553ae5864b6.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в лагерях рохинджа в Бангладеш выросло до 25

18:40 25.05.2020
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© РИА Новости / Шахневаз Хан / Перейти в фотобанкБеженцы рохинджа в Бангладеш
Беженцы рохинджа в Бангладеш
© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в лагерях беженцев для народности рохинджа на юге Бангладеш выросло до 25, в карантин помещены 15 тысяч человек, сообщили санитарные власти в регионе.
В конце апреля в лагере для беженцев в городе Кокс-Базар на берегу Бенгальского залива проживали около 860 тысяч человек, в основном представители народности рохинджа. Первый случай COVID-19 был выявлен в поселении беженцев в Кутапалонге десять дней назад.
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"Никто из инфицированных не находится в критическом состоянии. У большинства из них почти нет симптомов. Тем не менее мы их поместили в изоляторы, а их семьи на карантин", - сообщил представитель местной санитарной службы Тоха Бхуйян агентству Франс Пресс.
Всего на карантин в своих жилищах помещены около 15 тысяч рохинджа. Большинство случаев заражения выявлено в Кутапалонге. Медики встревожены эпидемиологической ситуацией в лагерях для беженцев и в особенности невозможностью соблюдать нормы социального дистанцирования из-за перенаселенности.
По последним данным, в Бангладеш выявлено более 35,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 500 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБангладешВ мире
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