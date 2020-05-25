Число заболевших COVID-19 в лагерях рохинджа в Бангладеш выросло до 25

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в лагерях беженцев для народности рохинджа на юге Число выявленных случаев коронавируса в лагерях беженцев для народности рохинджа на юге Бангладеш выросло до 25, в карантин помещены 15 тысяч человек, сообщили санитарные власти в регионе.

В конце апреля в лагере для беженцев в городе Кокс-Базар на берегу Бенгальского залива проживали около 860 тысяч человек, в основном представители народности рохинджа. Первый случай COVID-19 был выявлен в поселении беженцев в Кутапалонге десять дней назад.

"Никто из инфицированных не находится в критическом состоянии. У большинства из них почти нет симптомов. Тем не менее мы их поместили в изоляторы, а их семьи на карантин", - сообщил представитель местной санитарной службы Тоха Бхуйян агентству Франс Пресс

Всего на карантин в своих жилищах помещены около 15 тысяч рохинджа. Большинство случаев заражения выявлено в Кутапалонге. Медики встревожены эпидемиологической ситуацией в лагерях для беженцев и в особенности невозможностью соблюдать нормы социального дистанцирования из-за перенаселенности.

По последним данным, в Бангладеш выявлено более 35,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 500 человек.