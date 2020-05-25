Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех

"К сожалению, есть и другие районы Свердловской области, где ураган нам наделал много бед. В частности, таким районом является Асбестовский. Здесь с корнем вырвало огромные деревья. Есть случаи, когда большим деревом фактически в лепешку раздавило легковой автомобиль. Точные данные о пострадавших и о материальном ущербе сейчас свердловские полицейские анализируют, обобщают", — сказал он.