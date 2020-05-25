Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. В горздраве РИА Новости сообщили, что в результате стихии в уральской столице погиб рабочий, пострадавший при падении козлового крана на строительной площадке. Вторым погибшим стал мужчина, на которого упала оторвавшаяся со здания кровля в городе Арамиль.
"Следователь СКР по Чкаловскому району Екатеринбург также выехал на место ЧП по улице Самолетной, где произошёл еще один инцидент, связанный с гибелью человека от ураганного ветра. Таким образом, общее количество жертв стихии на данный момент достигло трех человек", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил агентству глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, погибший — мужчина 1983 года рождения, его ударило железными воротами.
"К сожалению, есть и другие районы Свердловской области, где ураган нам наделал много бед. В частности, таким районом является Асбестовский. Здесь с корнем вырвало огромные деревья. Есть случаи, когда большим деревом фактически в лепешку раздавило легковой автомобиль. Точные данные о пострадавших и о материальном ущербе сейчас свердловские полицейские анализируют, обобщают", — сказал он.
Ранее следствие возбудило дело о нарушении требований охраны труда в связи с гибелью рабочего в уральской столице. Также СК начал проверку по факту гибели мужчины в Арамили.