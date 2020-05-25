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2020-05-25T21:15
https://ria.ru/20200525/1571972196.html
Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех
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РИА Новости

Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех

18:35 25.05.2020 (обновлено: 21:15 25.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области Последствия штормового ветра в Свердловской области
Последствия штормового ветра в Свердловской области
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Количество погибших в результате штормового ветра в Свердловской области возросло до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. В горздраве РИА Новости сообщили, что в результате стихии в уральской столице погиб рабочий, пострадавший при падении козлового крана на строительной площадке. Вторым погибшим стал мужчина, на которого упала оторвавшаяся со здания кровля в городе Арамиль.
"Следователь СКР по Чкаловскому району Екатеринбург также выехал на место ЧП по улице Самолетной, где произошёл еще один инцидент, связанный с гибелью человека от ураганного ветра. Таким образом, общее количество жертв стихии на данный момент достигло трех человек", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил агентству глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, погибший — мужчина 1983 года рождения, его ударило железными воротами.
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"К сожалению, есть и другие районы Свердловской области, где ураган нам наделал много бед. В частности, таким районом является Асбестовский. Здесь с корнем вырвало огромные деревья. Есть случаи, когда большим деревом фактически в лепешку раздавило легковой автомобиль. Точные данные о пострадавших и о материальном ущербе сейчас свердловские полицейские анализируют, обобщают", — сказал он.
Ранее следствие возбудило дело о нарушении требований охраны труда в связи с гибелью рабочего в уральской столице. Также СК начал проверку по факту гибели мужчины в Арамили.
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Следственный комитет России (СК РФ)Чкаловский районСвердловская областьЕкатеринбургАрамильПроисшествия
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