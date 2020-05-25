В Ухане выявили 189 бессимптомных носителей COVID-19

Улица в городе Ухань во время карантина

© AP Photo / Arek Rataj Улица в городе Ухань во время карантина

ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. За 10 дней массового скрининга населения За 10 дней массового скрининга населения Уханя на наличие коронавируса было выявлено 189 бессимптомных носителей COVID-19, следует из обнародованных данных городского комитета здравоохранения.

Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй , который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение 10 дней провести скрининг всего населения на COVID-19, после того как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая.

Как следует из распространенных графиков, в период с 14 мая по 23 мая в городе с населением около 10 миллионов человек в общей сложности провели 6 574 093 теста на COVID-19. За этот период медики выявили 189 бессимптомных носителей вируса.

По данным агентства Синьхуа, до начала массового скрининга в городе было проведено 3 миллиона тестов.

Массовое тестирование является бесплатным и добровольным. В первую очередь проводилось тестирование жителей районов, где ранее были очаги заражения, районов, где проживали люди пожилого возраста, районов с большой плотностью населения, а также жителей, которые ранее никогда его не делали.

Несмотря на то, что массовое тестировали должно было продлиться 10 дней, власти разрешили жителям, которые по разным причинам не смогли пройти тест, сделать это до 26 мая.

В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых из них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира. За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 340 случаев заражения, 3 869 человек скончались.