Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:35
https://ria.ru/20200525/1571972128.html
В Ухане выявили 189 бессимптомных носителей COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569883397_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d7296f30c138dee7364475d5ae7d7666.jpg
РИА Новости

В Ухане выявили 189 бессимптомных носителей COVID-19

18:35 25.05.2020
843
© AP Photo / Arek RatajУлица в городе Ухань во время карантина
Улица в городе Ухань во время карантина
© AP Photo / Arek Rataj
ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. За 10 дней массового скрининга населения Уханя на наличие коронавируса было выявлено 189 бессимптомных носителей COVID-19, следует из обнародованных данных городского комитета здравоохранения.
Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение 10 дней провести скрининг всего населения на COVID-19, после того как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая.
Как следует из распространенных графиков, в период с 14 мая по 23 мая в городе с населением около 10 миллионов человек в общей сложности провели 6 574 093 теста на COVID-19. За этот период медики выявили 189 бессимптомных носителей вируса.
По данным агентства Синьхуа, до начала массового скрининга в городе было проведено 3 миллиона тестов.
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Вчера, 15:50
"Только верхушка айсберга". В Китае пояснили будущее лаборатории в Ухане
Массовое тестирование является бесплатным и добровольным. В первую очередь проводилось тестирование жителей районов, где ранее были очаги заражения, районов, где проживали люди пожилого возраста, районов с большой плотностью населения, а также жителей, которые ранее никогда его не делали.
Несмотря на то, что массовое тестировали должно было продлиться 10 дней, власти разрешили жителям, которые по разным причинам не смогли пройти тест, сделать это до 26 мая.
В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых из них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
24 мая, 12:11
Вместе со всеми. Китай готов помочь выяснить происхождение COVID-19
Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира. За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 340 случаев заражения, 3 869 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
23 мая, 19:46
Жизнеспособность вируса. Подсчитано, сколько COVID держится в организме
400201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Работа службы скорой помощи
В Байконуре зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
Нью-Йорк
В США за сутки выявили более 20,6 тысячи новых случаев коронавируса
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
Женщина с зонтом в Москве
Математики "Росатома" оценили вероятность второй волны COVID-19 в Москве
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в Сколково
Ученые рассказали об эффективности препарата от COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса
Парк у Осакского замка
Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19
Прага, Чехия
Чехия в понедельник избавится от большинства ограничений
Внутреннее строение человека
Названы самые опасные для печени продукты
Употребление алкоголя
Ученые выяснили, кому генетически противопоказан алкоголь
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
У Бориса Джонсона после COVID-19 ухудшилось зрение
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила, что коронавирус не собирается уходить
Карантинный центр в Коммунарке
В Коммунарке 94-летний пациент перешел с ИВЛ на реабилитацию
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
В Ухане за десять дней провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
Лента новостейМолния