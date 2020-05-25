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Новости Подмосковья
2020-05-25T18:34
https://ria.ru/20200525/1571972086.html
Вылетные магистрали в Подмосковье озеленяют
https://cdn24.img.ria.ru/images/152392/98/1523929873_0:167:3047:1881_1036x0_80_0_0_18d6a892cc638b2375a0199a1ef614ef.jpg
РИА Новости

Вылетные магистрали в Подмосковье озеленяют

18:34 25.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОзеленение
Озеленение
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Активная высадка зеленых насаждений вдоль вылетных магистралей началась на территории Московской области, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья.
Основными площадками за минувшую неделю выступили Пятницкое шоссе в границах Солнечногорска, Волоколамское шоссе в  границах Красногорска и Дмитровское шоссе на территории Мытищ.
"На сегодняшний день на семи вылетных магистралях в границах восьми городских округов Московской области высажено 679 деревьев и кустарников. Всего зеленые насаждения украсили порядка 1,5 километров дорог", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
По его словам высадка затрагивает территории таких муниципальных образований, как Балашиха, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Подольск, Солнечногорск, Щелково и Раменский городские округа.
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"В понедельник, 25 мая, запланировано озеленение вылетных магистралей Пятницкого шоссе. Там посадят 550 кустов спирей и пять лип. Всего планируется высадить более 1300 деревьев и кустарников", - добавил Хайкин.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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