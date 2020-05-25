Вылетные магистрали в Подмосковье озеленяют

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Активная высадка зеленых насаждений вдоль вылетных магистралей началась на территории Московской области, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья.
Основными площадками за минувшую неделю выступили Пятницкое шоссе в границах Солнечногорска, Волоколамское шоссе в границах Красногорска и Дмитровское шоссе на территории Мытищ.
"На сегодняшний день на семи вылетных магистралях в границах восьми городских округов Московской области высажено 679 деревьев и кустарников. Всего зеленые насаждения украсили порядка 1,5 километров дорог", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
"В понедельник, 25 мая, запланировано озеленение вылетных магистралей Пятницкого шоссе. Там посадят 550 кустов спирей и пять лип. Всего планируется высадить более 1300 деревьев и кустарников", - добавил Хайкин.