Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:31
https://ria.ru/20200525/1571971883.html
В Подмосковье выявили около 15 тысяч водителей без пропусков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570135788_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f04f502f139961e003c8b06dc50d5045.jpg
РИА Новости

В Подмосковье выявили около 15 тысяч водителей без пропусков

18:31 25.05.2020
1396
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПроверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. За время пропускного режима в Подмосковье сотрудники ГИБДД проверили 1,8 миллиона транспортных средств, из них порядка 15 тысяч были без пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
"С начала введения пропускного режима на территории Московской области сотрудниками ГИБДД было проверено 1,8 миллиона транспортных средств, из них порядка 15 тысяч были без пропусков", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
Наибольшее число транспортных средств без электронных пропусков было зафиксировано в Мытищах, Балашихе, Орехово-Зуево, Можайске и Одинцовском городском округе, рассказали в ведомстве.
"В Московской области отменены электронные пропуска, сейчас Подмосковье готовится к следующему этапу смягчения ограничений. Но есть правила, которые необходимо соблюдать, это касается и "масочного" режима в регионе, и отказа от массового скопления людей. Закрыты детские и спортивные площадки, городские парки. Жители должны понимать, что эти ограничения ради здоровья каждого из нас", - подчеркнул Каратаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
4010310
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
Сотрудница Московского метрополитена проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Санаторий РЖД Мыс Видный в Сочи
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Женщина с зонтом в Москве
Математики "Росатома" оценили вероятность второй волны COVID-19 в Москве
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Пассажирский поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поездов дальнего следования
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса
Здание МИД России
МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж
Пассажирский самолет
ВОЗ рекомендовала соблюдать дистанцию во время перелетов
Дмитрий Чернышенко
В правительстве заявили об отсутствии предпосылок для выездного туризма
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
В РПЦ обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила, что коронавирус не собирается уходить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
Лента новостейМолния