В Подмосковье выявили около 15 тысяч водителей без пропусков

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. За время пропускного режима в За время пропускного режима в Подмосковье сотрудники ГИБДД проверили 1,8 миллиона транспортных средств, из них порядка 15 тысяч были без пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

"С начала введения пропускного режима на территории Московской области сотрудниками ГИБДД было проверено 1,8 миллиона транспортных средств, из них порядка 15 тысяч были без пропусков", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.

Наибольшее число транспортных средств без электронных пропусков было зафиксировано в Мытищах, Балашихе, Орехово-Зуево, Можайске и Одинцовском городском округе, рассказали в ведомстве.

"В Московской области отменены электронные пропуска, сейчас Подмосковье готовится к следующему этапу смягчения ограничений. Но есть правила, которые необходимо соблюдать, это касается и "масочного" режима в регионе, и отказа от массового скопления людей. Закрыты детские и спортивные площадки, городские парки. Жители должны понимать, что эти ограничения ради здоровья каждого из нас", - подчеркнул Каратаев.