В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2882

АФИНЫ, 25 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки один человек умер от COVID-19, зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2882 случая инфицирования, сообщило министерство здравоохранения Греции в понедельник.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 18 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведен 101 пациент.
За последние сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 172 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.