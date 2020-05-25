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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:31
https://ria.ru/20200525/1571971822.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2882
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2882

18:31 25.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 25 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки один человек умер от COVID-19, зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2882 случая инфицирования, сообщило министерство здравоохранения Греции в понедельник.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 18 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведен 101 пациент.
За последние сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 172 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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