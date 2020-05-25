Пензенская область разработает проект по снижению дефицита кадров

"Пензенской области необходим масштабный кадровый проект, который бы позволял талантливым специалистам получать новые знания и умения и продвигаться вверх в социальном лифте", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба правительства области.

"Кадровый голод так или иначе ощущается во всех сферах нашей жизни, причем он не связан только с уровнем зарплат. Очевидно, что специалистов нужно целенаправленно готовить, выявлять среди них перспективных. Считаю, что такой проект мы могли бы сделать с одним или двумя вузами, в том числе федерального уровня", - пояснил глава региона.