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Пензенская область
Пензенская область
2020-05-25T18:21
https://ria.ru/20200525/1571971336.html
Пензенская область разработает проект по снижению дефицита кадров
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РИА Новости

Пензенская область разработает проект по снижению дефицита кадров

18:21 25.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подчиненным разработать масштабный проект по снижению кадрового дефицита в социально-экономической сфере.
"Пензенской области необходим масштабный кадровый проект, который бы позволял талантливым специалистам получать новые знания и умения и продвигаться вверх в социальном лифте", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба правительства области.
"Кадровый голод так или иначе ощущается во всех сферах нашей жизни, причем он не связан только с уровнем зарплат. Очевидно, что специалистов нужно целенаправленно готовить, выявлять среди них перспективных. Считаю, что такой проект мы могли бы сделать с одним или двумя вузами, в том числе федерального уровня", - пояснил глава региона.
В пресс-службе пояснили, что Белозерцев в понедельник на совещании с главами городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференцсвязи поручил членам правительства области подготовить специальный проект с комплексом мер по снижению кадрового дефицита в социально-экономической сфере региона.
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