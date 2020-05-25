Саратовских силовиков начали тестировать на антитела к COVID-19

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область получила экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусной инфекции у сотрудников силовых структур региона и уже начала проводить первые тестирования, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
"Тесты в регион поступили поздно вечером в пятницу... Тестирования уже в субботний день начались. Надо отметить, что под тестирование подпадает личный состав силовых ведомств, в том числе в районах области, соответственно, нам нужно короткое время, чтобы эти тесты попали в районы области. Я думаю, за сегодняшний день они туда попадут", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
В аккаунте сторонников спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина в Instagram уточняется, что после обращения руководителей силовых структур к Володину в регион направили пять тысяч экспресс-тестов для выявления антител к COVID-19 для правоохранителей. Уточняется, что речь идет "об участковых, дознавателях, сотрудниках ГИБДД, ППС, работниках прокуратуры и Следственного комитета - тех, кто непосредственно контактирует с жителями".
Всего в области лабораторно подтверждены 2516 случаев заражения коронавирусом, в том числе 98 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 25 пациентов, выздоровели 812.
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