Саратовских силовиков начали тестировать на антитела к COVID-19

"Тесты в регион поступили поздно вечером в пятницу... Тестирования уже в субботний день начались. Надо отметить, что под тестирование подпадает личный состав силовых ведомств, в том числе в районах области, соответственно, нам нужно короткое время, чтобы эти тесты попали в районы области. Я думаю, за сегодняшний день они туда попадут", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.