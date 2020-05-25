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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:12
https://ria.ru/20200525/1571971110.html
Саратовских силовиков начали тестировать на антитела к COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

Саратовских силовиков начали тестировать на антитела к COVID-19

18:12 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область получила экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусной инфекции у сотрудников силовых структур региона и уже начала проводить первые тестирования, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
"Тесты в регион поступили поздно вечером в пятницу... Тестирования уже в субботний день начались. Надо отметить, что под тестирование подпадает личный состав силовых ведомств, в том числе в районах области, соответственно, нам нужно короткое время, чтобы эти тесты попали в районы области. Я думаю, за сегодняшний день они туда попадут", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
В аккаунте сторонников спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина в Instagram уточняется, что после обращения руководителей силовых структур к Володину в регион направили пять тысяч экспресс-тестов для выявления антител к COVID-19 для правоохранителей. Уточняется, что речь идет "об участковых, дознавателях, сотрудниках ГИБДД, ППС, работниках прокуратуры и Следственного комитета - тех, кто непосредственно контактирует с жителями".
Всего в области лабораторно подтверждены 2516 случаев заражения коронавирусом, в том числе 98 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 25 пациентов, выздоровели 812.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинСаратовская областьОбщество
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